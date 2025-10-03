"La sicurezza non è né di destra né di sinistra. La sicurezza è un diritto che rende piena la cittadinanza sociale. La destra a Grosseto, come nel Paese, ha completamente fallito sulla sicurezza perché la affrontata solo per slogan. È invece un tema molto importante, che riguarda soprattutto i più fragili, gli anziani, le donne, i giovani, chi vive in quartieri popolari come nel centro delle città, tutti a vario titolo siamo vulnerabili". A dirlo Stefano Scaramelli, capolista per Eugenio Giani presidente Casa Riformista, che annuncia: "se sarò eletto lavorerò a una Legge speciale sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scaramelli: "Assessore alla sicurezza"