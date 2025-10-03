Scappa dai nonni e si ritrova in mezzo al traffico | bambina di 6 anni salvata dai carabinieri
Momenti di apprensione nel pomeriggio di giovedì 2 ottobre nel Pordenonese. Una bambina di sei anni è riuscita a scappare dalla casa dei nonni recandosi in una zona trafficata. Stando alle ricostruzioni dei carabinieri, la bimba è riuscita a percorrere seicento metri a piedi fino a raggiungere un. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: scappa - nonni
Buona Festa dei Nonni! Nonni che accompagnano, nonni che fanno il tifo, nonni che aspettano con pazienza e… nonni che corrono ancora! All’Atletica Endas Cesena sappiamo bene quanto i nonni siano fondamentali anche nello sport: supportano, incor - facebook.com Vai su Facebook
Bimba di sei anni scappa dalla casa dei nonni. Ritrovata dai carabinieri - Si trovava ad oltre mezzo chilometro dall'abitazione dei parenti che la stavano cercando disperatamente nelle vicinanze ... Scrive rainews.it