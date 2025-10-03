Scappa dai nonni e si ritrova in mezzo al traffico | bambina di 6 anni salvata dai carabinieri

Pordenonetoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di apprensione nel pomeriggio di giovedì 2 ottobre nel Pordenonese. Una bambina di sei anni è riuscita a scappare dalla casa dei nonni recandosi in una zona trafficata. Stando alle ricostruzioni dei carabinieri, la bimba è riuscita a percorrere seicento metri a piedi fino a raggiungere un. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

