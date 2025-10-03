Scaglia Indeva rafforza la propria presenza in India | acquisita Ergomatic Automation India

Scaglia Indeva Spa, tra le più importanti società a livello internazionale nelle soluzioni avanzate per la movimentazione ergonomica e sicura dei materiali, annuncia l’acquisizione della maggioranza della società indiana Ergomatic Automation India Ltd., con sede a Pune, città considerata uno dei poli industriali più importanti del Paese. Con questa operazione, destinata a dare vita a Indeva Ergomatic India Pvt. Ltd., il Gruppo compie un passo di grande valore strategico, rafforzando ulteriormente la propria presenza internazionale e aprendo un nuovo capitolo nel percorso di crescita e internazionalizzazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

