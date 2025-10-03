Sbatte contro le barriere e perde una ruota | Lawson che botta!

Non sono andate come previsto le Libere 2 di Singapore per Liam Lawson: il pilota della Racing Bulls sbatte contro le barriere e poi, a causa dell'impatto, perde una ruota. Lìincidente lo costringe a fermarsi. Nelle stesse FP2, Leclerc è stato protagonista di uno scontro con Norris. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sbatte contro le barriere e perde una ruota: Lawson, che botta!

