Saviano sversamento illecito di rifiuti ingombranti | beccati dalle telecamere scatta denuncia
Due uomini, residenti in un comune limitrofo, sono stati denunciati dalla Polizia Municipale all’Autorità Giudiziaria per sversamento illecito di rifiuti ingombranti grazie ad una tempestiva segnalazione e all’immediato intervento delle donne e degli uomini della Municipale agli ordini del Capitano Giuseppina Starace, ma soprattutto grazie al nuovo impianto di videosorveglianza che ha cristallizzato la scena . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
