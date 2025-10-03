Due uomini, residenti in un comune limitrofo, sono stati denunciati dalla Polizia Municipale all’Autorità Giudiziaria per sversamento illecito di rifiuti ingombranti grazie ad una tempestiva segnalazione e all’immediato intervento delle donne e degli uomini della Municipale agli ordini del Capitano Giuseppina Starace, ma soprattutto grazie al nuovo impianto di videosorveglianza che ha cristallizzato la scena . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Saviano, sversamento illecito di rifiuti ingombranti: beccati dalle telecamere, scatta denuncia