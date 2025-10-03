Sassuolo Juventus Women streaming LIVE e diretta tv | dove vedere il match di Serie A Women

Juventusnews24.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sassuolo Juventus Women streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la partita valida per la prima giornata di Serie A Women. La Juventus Women di Max Canzi fa il suo esordio ufficiale in Serie A Women affrontando il Sassuolo nella prima giornata di campionato, dopo aver trionfato Serie A Women’s Cup. Le bianconere sono le campionesse d’Italia in carica e in questa stagione faranno di tutto per difendere il titolo. Il match è in programma sabato 4 ottobre alle ore 18.30 presso lo Stadio Ricci di Sassuolo e sarà trasmesso in diretta da Rai Sport e Dazn. Per Rosucci e compagne il successivo impegno sarà la prima partita in Champions, eccezionalmente in programma allo Stadium, contro il Benfica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

sassuolo juventus women streaming live e diretta tv dove vedere il match di serie a women

© Juventusnews24.com - Sassuolo Juventus Women streaming LIVE e diretta tv: dove vedere il match di Serie A Women

In questa notizia si parla di: sassuolo - juventus

Juventus Women, ufficiale il calendario di Serie A: esordio con il Sassuolo

Serie A Women 2025-26, il calendario: Juventus a Sassuolo, Inter con la Ternana

Juventus Under 17, il centrocampista Benassi saluta in prestito i bianconeri: giocherà al Sassuolo! Tutti i dettagli dell’affare

sassuolo juventus women streamingSassuolo-Juventus Women: data, orario e diretta tv della partita di Serie A femminile 2025/26 - Juventus Women, match della 1ª giornata di Serie A femminile 2025/26, e tutte le info su orario e dove vederla in TV e streaming ... Segnala tag24.it

sassuolo juventus women streamingSerie A femminile, dove vedere in TV Sassuolo-Juventus Women - La Juventus, sul proprio sito ufficiale, rende noto ai tifosi bianconeri dove seguire in TV Sassuolo- tuttojuve.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Sassuolo Juventus Women Streaming