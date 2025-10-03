Sassuolo Juventus Women streaming LIVE e diretta tv | dove vedere il match di Serie A Women

Sassuolo Juventus Women streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la partita valida per la prima giornata di Serie A Women. La Juventus Women di Max Canzi fa il suo esordio ufficiale in Serie A Women affrontando il Sassuolo nella prima giornata di campionato, dopo aver trionfato Serie A Women’s Cup. Le bianconere sono le campionesse d’Italia in carica e in questa stagione faranno di tutto per difendere il titolo. Il match è in programma sabato 4 ottobre alle ore 18.30 presso lo Stadio Ricci di Sassuolo e sarà trasmesso in diretta da Rai Sport e Dazn. Per Rosucci e compagne il successivo impegno sarà la prima partita in Champions, eccezionalmente in programma allo Stadium, contro il Benfica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

