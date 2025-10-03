Sassuolo a 9 punti senza Berardi | Pinamonti sbaglia un rigore ma rimedia subito Verona KO

, vittoria importante per Grosso Un rigore sbagliato, una ribattuta vincente e tre punti d’oro. È la serata dalle due facce di Andrea Pinamonti, che prima si fa ipnotizzare da Montipò e un istante dopo lo trafigge, regalando al Sassuolo di Fabio Grosso una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

sassuolo a 9 punti senza berardi pinamonti sbaglia un rigore ma rimedia subito verona ko

Sassuolo a 9 punti senza Berardi: Pinamonti sbaglia un rigore ma rimedia subito. Verona KO

