Sassuolo a 9 punti senza Berardi | Pinamonti sbaglia un rigore ma rimedia subito Verona KO
, vittoria importante per Grosso Un rigore sbagliato, una ribattuta vincente e tre punti d’oro. È la serata dalle due facce di Andrea Pinamonti, che prima si fa ipnotizzare da Montipò e un istante dopo lo trafigge, regalando al Sassuolo di Fabio Grosso una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: sassuolo - punti
Risultati Serie A 2025/26 LIVE: contro-rimonta e altri 3 punti pesantissimi per la Cremonese contro il Sassuolo!
Sassuolo-Lazio 1-0, Fadera regala i primi tre punti a Grosso
Sassuolo-Lazio 1-0: Fadera regala a Grosso i suoi primi punti in Serie A
SASSUOLO - Doig: "Partita tosta, ci siamo preparati bene e vogliamo portare punti a casa" https://ift.tt/2Q4GoX5 - X Vai su X
La Juventus esce dalla trasferta di Sassuolo con 3 punti grazie all’1-0 firmato Mamadou Pamè. Nel gol bianconero però succede di tutto: doppia traversa, prima colpita con una splendida rovesciata da Pipitò, poi con un colpo di testa da Pamè, arbitro che ini - facebook.com Vai su Facebook
Verona-Sassuolo 0-1: video, gol e highlights - Al Sassuolo basta un gol di Pinamonti (ribattuta in rete dopo essersi fatto parare un rigore da Montipò) per battere il Verona. Segnala sport.sky.it
Sassuolo-Udinese 3-1: Highlights, video e gol - Le azioni più belle della sfida di Serie A 2025/2026. Si legge su sport.virgilio.it