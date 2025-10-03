Sarah Toscano pubblica Met Gala il primo album | la lista delle tracce
Ci sono momenti nella vita di un’artista in cui tutto sembra finalmente combaciare: le esperienze accumulate, le sfide affrontate e le emozioni vissute si trasformano in musica. Per Sarah Toscano, quel momento è arrivato con Met Gala, il suo primo album. Un ulteriore punto di arrivo di un percorso fatto di sogni realizzati e nuovi orizzonti da esplorare, un progetto che le permette di raccontarsi davvero, tra brani già amati dal pubblico e nuove tracce pronte a sorprendere. Sarah Toscano pubblica il primo album: “Met Gala”. Il primo posto ad Amici, poi un turbinio di emozioni e impegni che l’hanno trasportata nel pieno del panorama musicale: Sarah Toscano sta vivendo il suo sogno sulle note di pezzi e melodie che, ora, sono finalmente parte del suo primo album. 🔗 Leggi su Dilei.it
