Sarah Toscano | Le critiche social l’amore un futuro da modella la ricetta del vero toast Così nasce il mio primo album Met Gala

Today.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha 19 anni ma sembra già aver vissuto diverse vite. Ha partecipato ad Amici 23, ha vinto il programma nonostante in lei non credessero in molti, ha partecipato a Sanremo ottenendo un ottimo risultato e ora, dopo aver lavorato su di sé per quasi due anni studiando canto, staging, danza e persino. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sarah - toscano

Amici 23, Sarah Toscano vittima di bodyshaming sui social: la reazione della cantante

Ecco la nuova cittadella dello sport di Carate: grande festa e parata di star con Galliani, Fabio Rovazzi e Sarah Toscano

Ci sono Ed Sheeran, Sarah Toscano e Katseye tra i nuovi singoli dell’11 luglio

sarah toscano critiche socialSarah Toscano sbotta contro le offese degli haters/ “I commenti fanno male e vanno a toccare la persona…” - Sarah Toscano stronca le pesanti critiche ricevute dagli haters per il suo aspetto fisico: la reazione della cantante in un'intervista a FqMagazine ... Da ilsussidiario.net

sarah toscano critiche socialSarah Toscano, ecco “Met Gala”: “Ferita dalle critiche sui social, ma la musica è la mia corazza” - Dopo la vittoria nell’edizione numero 23 di Amici, Sarah Toscano nell’ultimo Sanremo era salita alla ribalta con il brano Amarcord, che ha collezionato 26 milioni di stream su Spotify. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sarah Toscano Critiche Social