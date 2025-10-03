Sarah Toscano come una diva | lancia il primo album Met Gala con paillettes e boa di piume

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarah Toscano ha raggiunto un nuovo e importante traguardo: ha lanciato Met Gala, il primo album della sua carriera. Cosa ha indossato per la foto copertina?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sarah - toscano

Amici 23, Sarah Toscano vittima di bodyshaming sui social: la reazione della cantante

Ecco la nuova cittadella dello sport di Carate: grande festa e parata di star con Galliani, Fabio Rovazzi e Sarah Toscano

Ci sono Ed Sheeran, Sarah Toscano e Katseye tra i nuovi singoli dell’11 luglio

Sarah Toscano: “Le critiche social, l’amore, un futuro da modella, la ricetta del vero toast. Così nasce il mio primo album Met Gala” - Dall'amore al rapporto con il suo aspetto fisico fino all'odio social che l'ha travolta di recente. Da today.it

Sarah Toscano: esce “Met Gala”, il primo album di inediti - Esce a mezzanotte in formato fisico e su tutte le piattaforme digitali “MET GALA”, il primo album di Sarah Toscano, stella nascente del panorama pop italian ... Riporta fourzine.it

Cerca Video su questo argomento: Sarah Toscano Diva Lancia