Sarah Toscano al Mercato di Corso Sardegna per il firmacopie di Met Gala

Genovatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La musica di Sarah Toscano arriva al Mercato di Corso Sardegna a Genova: domenica 5 ottobre alle 17 sarà possibile incontrare la cantante, amatissima dai più giovani, durante il firmacopie del suo primo album in studio “Met Gala”, disponibile dal 3 ottobre anche presso lo store Mondadori del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sarah - toscano

Amici 23, Sarah Toscano vittima di bodyshaming sui social: la reazione della cantante

Ecco la nuova cittadella dello sport di Carate: grande festa e parata di star con Galliani, Fabio Rovazzi e Sarah Toscano

Ci sono Ed Sheeran, Sarah Toscano e Katseye tra i nuovi singoli dell’11 luglio

Sarah Toscano al Mercato di Corso Sardegna per il firmacopie di “Met Gala” - La musica di Sarah Toscano arriva al Mercato di Corso Sardegna a Genova: domenica 5 ottobre alle 17 sarà possibile incontrare la cantante, amatissima dai più giovani, durante il firmacopie del suo ... Secondo genovatoday.it

Sarah Toscano al Mercato di Corso Sardegna, firmacopie di Meta Gala - Appuntamento domenica 5 ottobre 2025, alle 17, con il firmacopie del suo album Meta Gala. Segnala mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Sarah Toscano Mercato Corso