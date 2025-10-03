Sarah Mullally nominata arcivescova di Canterbury | è la prima volta per una donna in quasi 500 anni

Today.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vescova di Londra Sarah Mullally è stata nominata arcivescova di Canterbury, la massima autorità spirituale della Chiesa anglicana. È la prima volta per una donna in quasi 500 anni di storia.Chi è Sarah MullallyMullally nel 1999 è diventata la più giovane Chief nursing officer (responsabile. 🔗 Leggi su Today.it

