Sarah Mullally è la prima donna arcivescovo di Canterbury
Sarah Mullally, vescovo di Londra, è stata nominata arcivescovo di Canterbury. È la prima volta che una donna viene scelta come guida spirituale della Chiesa d’Inghilterra. Mullally dovrà affrontare divisioni sul trattamento delle donne e delle persone Lgbtq, e dovrà affrontare la preoccupazione che i leader della Chiesa non abbiano fatto abbastanza per sradicare gli scandali di abusi sessuali che perseguitano la Chiesa da oltre un decennio. Segue 105 uomini e diventa la prima donna a guidare 85 anglicani in tutto il mondo. Sostituirà l’ex arcivescovo Justin Welby, che ha annunciato le sue dimissioni a novembre dopo che un’indagine indipendente ha scoperto che non aveva informato la polizia di abusi fisici e sessuali ripetuti da parte di un volontario in un campo estivo cristiano non appena ne era venuto a conoscenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: sarah - mullally
Rivoluzione nella Chiesa anglicana, alla guida una donna: il vescovo Sarah Mullally
Sarah Mullally, vescova anglicana di Londra, é stata nominata oggi come nuova arcivescova di Canterbury. Diventerà così la prima donna nella storia a guidare la Chiesa anglicana di Inghilterra. - X Vai su X
Sarah Mullally è la prima donna arcivescovo di Canterbury - È la prima volta che una donna viene scelta come guida spirituale della Chiesa ... lapresse.it scrive
Rivoluzione nella Chiesa inglese: una donna eletta vescovo di Canterbury per la prima volta nella storia - Una scelta rivoluzionaria, dopo 500 anni di storia, per la Chiesa d'Inghilterra. Scrive tg.la7.it