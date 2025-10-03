Sarah Mullally chi è il nuovo arcivescovo di Canterbury | è la prima donna a guidare la Chiesa anglicana

Svolta storica nella Chiesa d’Inghilterra. Sarah Mullally sarà il 106esimo arcivescovo di Canterbury, diventando la prima donna in assoluto a guidare gli anglicani. Il sinodo l’ha scelta venerdì 3 ottobre per prendere il posto di Justin Welby, dimessosi nel novembre dello scorso anno dopo essere stato travolto da una serie di scandali sessuali, di pedofilia e di insabbiamento assieme ad altri vertici. «Rispondo alla chiamata di Cristo a questo nuovo ministero con lo stesso spirito di servizio a Dio e agli altri che mi ha motivata sin da quando ho iniziato a credere da adolescente», ha spiegato in una nota. 🔗 Leggi su Lettera43.it

