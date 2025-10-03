Sarah Jessica Parker | Carrie Bradshaw potrebbe fare ritorno dopo la fine di And Just Like That

La star di Sex and the City ha confessato ai fan che potrebbero non essere finiti i tempi del suo personaggio più famoso. Carrie Bradshaw tornerà in futuro? Nonostante la fine di And Just Like That, serie sequel di Sex and the City, Sarah Jessica Parker ha annunciato di non essere del tutto certa della fine della storia del suo personaggio. Lo showrunner Michael Patrick King ha deciso di chiudere definitivamente il revival di Sex and the City ma Parker non è così sicura che per Carrie Bradshaw sullo schermo sia la fine. Il futuro di Carrie Bradshaw secondo Sarah Jessica Parker "Penso che sia per rispetto di questa esperienza professionale davvero unica che devi considerare cosa vuoi fare, se lo hai già . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sarah Jessica Parker: "Carrie Bradshaw potrebbe fare ritorno dopo la fine di And Just Like That"

