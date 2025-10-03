Sara Mullally è la prima donna Arcivescovo di Canterbury
Sarah Mullally, vescovo di Londra, è stata nominata arcivescovo di Canterbury, la prima donna ad essere scelta come leader spirituale della Chiesa d'Inghilterra. In un discorso tenuto nella cattedrale di Canterbury, Mullally ha sottolineato le sfide e le incertezze che affliggono le persone in tutto il mondo, dalle guerre ai cambiamenti climatici. Mullally ha detto che si impegnerà a garantire che la Chiesa continui ad ascoltare i sopravvissuti, a prendersi cura dei più vulnerabili e a promuovere una cultura della sicurezza e del benessere per tutti. Mullally, 63 anni è un'ex responsabile infermieristica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: sara - mullally
Uk, Sarah Mullally nominata arcivescova di Canterbury: sarà prima donna a capo di Chiesa anglicana dopo 500 anni
Sara Mullally è la prima donna Arcivescovo di Canterbury: "Ecco cosa offrirò alla Chiesa"
Uk, Sarah Mullally nominata arcivescova di Canterbury: sarà prima donna a capo di Chiesa anglicana dopo 500 anni - X Vai su X
Sarah Mullally, 63 anni e due figli, nominata guida spirituale anglicana. La “benedizione” di re Carlo. Ex infermiera oncologica, si è convertita al cristianesimo a 16 anni - facebook.com Vai su Facebook
Sara Mullally è la prima donna Arcivescovo di Canterbury: "Ecco cosa offrirò alla Chiesa" - Sarah Mullally, vescovo di Londra, è stata nominata venerdì arcivescovo di Canterbury, la prima donna ad essere scelta come leader spirituale della Chiesa ... Scrive msn.com
L'arcivescova di Canterbury. Sarah Mullally fa la storia, è la prima donna a guidare la chiesa anglicana - Dopo cinque secoli è una donna a prendere le redini, dopo un lungo iter di selezione cominciato dopo le dimissioni di Justin Welby, accusato di avere coperto ... Da huffingtonpost.it