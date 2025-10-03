Sara Mullally è la prima donna Arcivescovo di Canterbury

Sarah Mullally, vescovo di Londra, è stata nominata arcivescovo di Canterbury, la prima donna ad essere scelta come leader spirituale della Chiesa d'Inghilterra. In un discorso tenuto nella cattedrale di Canterbury, Mullally ha sottolineato le sfide e le incertezze che affliggono le persone in tutto il mondo, dalle guerre ai cambiamenti climatici. Mullally ha detto che si impegnerà a garantire che la Chiesa continui ad ascoltare i sopravvissuti, a prendersi cura dei più vulnerabili e a promuovere una cultura della sicurezza e del benessere per tutti. Mullally, 63 anni è un'ex responsabile infermieristica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

