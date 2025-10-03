Sara Mullally è la prima donna Arcivescovo di Canterbury | Ecco cosa offrirò alla Chiesa
Sarah Mullally, vescovo di Londra, è stata nominata venerdì arcivescovo di Canterbury, la prima donna ad essere scelta come leader spirituale della Chiesa d’Inghilterra. In un discorso tenuto nella cattedrale di Canterbury, Mullally ha sottolineato le sfide e le incertezze che affliggono le persone in tutto il mondo, dalle guerre ai cambiamenti climatici, e ha anche affrontato le questioni relative alla salvaguardia che la Chiesa d’Inghilterra deve affrontare. Mullally ha affermato che, in qualità di arcivescovo, si impegnerà a garantire che la Chiesa continui ad ascoltare i sopravvissuti, a prendersi cura dei più vulnerabili e a promuovere una cultura della sicurezza e del benessere per tutti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
