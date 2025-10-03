Sara Campanella riceverà la laurea alla memoria il 23 ottobre a Messina | Sarà un modo per ricordarla
Sara Campanella, uccisa a coltellate lo scorso 31 marzo, riceverà la laurea alla memoria dalla sua università di Messina. Doveva laurearsi in Tecniche di Laboratorio Biomedico. L'avvocata della famiglia a Fanpage.it: "Sarà un modo per dire 'Sara continua a vivere' ed ha raggiunto questo importante traguardo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: sara - campanella
“Ti ucciderò”: il diario dell’assassino di Sara Campanella. La vittima registrò il delitto
Femminicidio di Sara Campanella, giudizio immediato per l'assassino Stefano Argentino
Femminicidio di Sara Campanella, disposto il giudizio immediato per Stefano Argentino
Barcellona PG. Premiato il corto sui femminicidi di Sara Campanella e Graziella Recupero copernicobarcellona Vai su Facebook
Sara Campanella, la scuola dov'è cresciuta porterà il suo nome: "Misilmeri non ti dimenticherà" https://ift.tt/IwM3D4U - X Vai su X
Messina: laurea alla memoria per Sara Campanella - A Sara Campanella verrà riconosciuta la laurea per il CdL in “Tecniche di Laboratorio Biomedico” Sara Campanella, studentessa presso l’Università degli Studi di Messina e vittima del femminicidio avve ... Segnala 24live.it
Sara Campanella riceverà la laurea alla memoria - Sara Campanella, la studentessa di Tecniche di Laboratorio Biomedico dell’Università degli Studi di Messina uccisa dal collega Stefano Argentino lo scorso 31 marzo, riceverà la laurea Honoris ... Secondo letteraemme.it