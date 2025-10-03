Il trittico di gara contro Genoa in Coppa Italia e Carrarese e Monza in campionato si è trasformato nella settimana delle prime volte. Se a Marassi, infatti, era stato Saporiti ha segnare il suo primo gol in azzurro, nel derby è toccato a Ceesay e mercoledì scorso contro i brianzoli a Gabriele Guarino. Un perentorio stacco aereo del difensore di Molfetta su corner calciato da Ilie ha infatti permesso all’Empoli di evitare la sconfitta contro il Monza e di muovere ancora la classifica. Una rete importante tanto per la squadra quanto per lo stesso numero 34 azzurro, che dopo un ottimo precampionato ha incontrato qualche difficoltà in questa prima parte di stagione, dal rigore procurato a Reggio Emilia con tanto di espulsione ad altre prestazione non proprio convincenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Saporiti, Ceesay e Guarino. La prima volta a segno in azzurro