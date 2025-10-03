Sapori d’Irpinia | ad Avella torna la Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno: la Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana, in programma per due fine settimana consecutivi, dal 10 al 12 e dal 17 al 19 ottobre 2025, nel cuore del centro storico di Avella, incantevole borgo della bassa Irpinia riconosciuto come Città. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: sapori - irpinia

Racconti dall’Irpinia di Giuseppe Tecce: un viaggio tra parole, sapori e identità alla Tenuta Ippocrate

L’Irpinia arriva a Cagliari. E lo fa col botto. Sabato 4 ottobre, da Thalìa Elmas, ospitiamo i nostri amici di @cannarutomood di Montemiletto per una serata che sa di terra, tradizione e festa. Un’intera brigata irpina in trasferta da noi, per portare i veri sapori dell Vai su Facebook

Dopo cinque anni ad Avella torna Pane, Ammore e Tarantella - L’attesa è finita: dopo cinque anni Avella torna a ballare al ritmo di Pane, Ammore e Tarantella, il festival che dal 2011 ha fatto conoscere Avella come cuore pulsante di tradizione, gusto e musica p ... Secondo irpinianews.it