Sapori d’Irpinia | ad Avella torna la Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno: la Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana, in programma per due fine settimana consecutivi, dal 10 al 12 e dal 17 al 19 ottobre 2025, nel cuore del centro storico di Avella, incantevole borgo della bassa Irpinia riconosciuto come Città. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

