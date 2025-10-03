Sant’Angelo dei Lombardi il caso Scuotto | la comunità chiede chiarezza sulla morte

A SantAngelo dei Lombardi la comunità attende risposte sul caso di Giuseppe Scuotto. L’uomo, 68 anni, era scomparso da oltre quaranta giorni. È stato ritrovato morto in un pozzo nero a Ruggiano, a circa venti metri dalla sua abitazione.Autopsia decisiva: le analisi della dottoressa Carmen. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

