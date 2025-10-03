Sant’Angelo dei Lombardi il caso Scuotto | la comunità chiede chiarezza sulla morte
A Sant’Angelo dei Lombardi la comunità attende risposte sul caso di Giuseppe Scuotto. L’uomo, 68 anni, era scomparso da oltre quaranta giorni. È stato ritrovato morto in un pozzo nero a Ruggiano, a circa venti metri dalla sua abitazione.Autopsia decisiva: le analisi della dottoressa Carmen. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: sant - angelo
Evade dai domiciliari e danneggia case e auto con una spranga: 25enne denunciato a Sant’Angelo dei Lombardi
Sant’Angelo dei Lombardi: sospensione idrica per guasto alla condotta di Cassano Irpino
Tentato omicidio a Monte Sant’Angelo: uomo ferito in faccia con un colpo di arma da fuoco
MONTE SANT’ANGELO CELEBRA LA FESTA DEI NONNI Giovedì 2 ottobre 2025 celebriamo insieme i nonni, le nostre radici, con un’intera giornata di appuntamenti dedicati a loro. Programma Ore 10:00 – Visita delle strutture socio-sanitarie della - facebook.com Vai su Facebook
Sant’Angelo dei Lombardi, ritrovato senza vita Giuseppe Scuotto: il corpo nel pozzo vicino casa - Si è conclusa tragicamente la scomparsa di Giuseppe Scuotto, il 68enne di Sant’Angelo dei Lombardi di cui non si avevano notizie dal 22 agosto scorso. irpiniaoggi.it scrive
Giuseppe Scuotto scomparso da Sant'Angelo dei Lombardi: il 68enne ritrovato senza vita - Giuseppe Scuotto, scomparso da Sant’Angelo dei Lombardi il 22 agosto, è stato ritrovato senza vita in un pozzo. Da tag24.it