Sant’Alberto all’assalto del Camerlona
Come sempre in Terza, domani si disputano tutte le partite del girone A. La coppia di testa è composta da Marradese e Polisportiva Camerlona, una sfida al vertice anche tra i bomber Bini, Marco per la Marradese (che ospita il Wild Bagnara) e Geordie per la Camerlona che se la vedrà con il Sant’Alberto, al primo anno in questa categoria e alla ricerca della prima vittoria. Nel girone B due anticipi domani: la Compagnia dell’Albero ospita il Prada e lo Sporting Castel Guelfo, è impegnato in casa col Biancanigo. Domani la capolista Sporting Lugo di Simone Giuliano (nella foto) ospita il Bisanzio: le altre due formazioni in vetta al gruppo, Porto Corsini e Villanova se la vedranno rispettivamente contro Faenza Under 21 e Conselice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sant - alberto
