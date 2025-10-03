santa sofia ecco il nuovo bike park

Sarà inaugurato domani alle 15.30 il nuovo bike park di Santa Sofia, progetto realizzato con fondi Pnrr nell’ambito del bando ‘ Attrattività dei Borghi ’. Siamo a ridosso del parcheggio di via Nefetti, all’ingresso del paese venendo da Forlì, dopo il cimitero comunale e a fianco del complesso sportivo di via Mascagni nell’area di proprietà comunale a Cà di Bico. "Il progetto complessivo, redatto dal geometra Samuel Grifoni, ha visto la realizzazione di due piste, una in terra e una in cementoasfalto oltre a sotto servizi, illuminazione, recinzione, per un importo di 334mila euro, comprese spese progettuali, interamente finanziato dal Pnrr – commenta l’assessore ai lavori pubblici Matteo Zanchini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

