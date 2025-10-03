Sanremo Conti | Le canzoni saranno 26

Carlo Conti ha rivelato che le canzoni del prossimo festival di Sanremo saranno massimo 26 e ha aperto le porte a Adriano Celentano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sanremo conti canzoni sarannoSaremo 2025: il modo in cui Carlo Conti ascolta le canzoni vi stupirà - Carlo ha fatto sapere che ha già ascoltato più di 100 canzoni per selezionare quelle da presentare al prossimo festival, ma tante altre ancora devono arrivare, soprattutto quelle dei big, che si fanno ... Secondo rds.it

sanremo conti canzoni sarannoCarlo Conti dice che non rifarà Sanremo nel 2027 e svela quando annuncerà i Big in gara - Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore lancia le prime anticipazioni sulla sua ultima edizione del Festival come conduttore e direttore artistico ... Lo riporta vanityfair.it

