Sanremo 2026 | Carlo Conti parla dei BIG e di Stefano De Martino cosa emerge

Sanremo 2026: la musica tornerà presto su Rai Uno, cosa emerge dalla nuova indiscrezione. Il Festival di Sanremo 2026 non sarà un’edizione come le altre. Per la prima volta nella sua lunga storia, la kermesse canora più amata d’Italia slitterà alla fine di febbraio, dal 24 al 28, per lasciare spazio a un altro evento globale: le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Una scelta storica, che rende questa 76ª edizione ancora più attesa. Leggi anche “Verissimo” gli ospiti di sabato 4 e domenica 5 ottobre Dopo il quinquennio trionfale di Amadeus, tocca di nuovo a Carlo Conti guidare l’Ariston. Il conduttore fiorentino non sarà solo volto televisivo, ma anche direttore artistico: a lui il compito di selezionare brani e interpreti capaci di mantenere vivo l’equilibrio tra tradizione e innovazione. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Sanremo 2026: Carlo Conti parla dei BIG e di Stefano De Martino, cosa emerge

In questa notizia si parla di: sanremo - carlo

Dirige il maestro Enzo Campagnoli: “Sanremo ha ritrovato centralità. Ottimo lavoro di Carlo Conti, ma c’è di più”

CARLO CONTI: IL MIO ULTIMO SANREMO (PER ORA). LA RAI ALLA RICERCA DEL SUCCESSORE

Nicola Savino dopo Alessandro Cattelan, Carlo Conti pensa a lui per Sanremo e il Dopofestival

Carlo Conti lascia Sanremo dopo 5 edizioni. Ma per i giovani resta uno “Squid Game”: mesi di sacrifici per pochi minuti di visibilità. Editoriale Massimiliano Longo - X Vai su X

Carlo Conti ha annunciato che il 2026 sarà il suo ultimo Sanremo. Ma cosa ne sarà dei giovani? Tra selezioni infinite, duelli televisivi e un regolamento sempre più simile a uno “Squid Game”, il rischio è che la musica passi in secondo piano. Un editoriale di - facebook.com Vai su Facebook

Sanremo 2026, Carlo Conti “severo e cattivo” coi primi brani ascoltati: ecco cosa sta succedendo - Carlo Conti svela i retroscena di Sanremo 2026, il suo quinto e ultimo Festival: tra scelte difficili, canzoni da tagliare e il futuro dell’Ariston. Scrive rds.it

“Non è il nuovo Pippo Baudo”: Carlo Conti rivela cosa pensa di Stefano De Martino - Carlo Conti elogia Stefano De Martino ma frena sui paragoni con Baudo, Corrado, Mike e Tortora: le parole del conduttore. Da donnaglamour.it