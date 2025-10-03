Sanità Salvatore Iacolino confermato alla Pianificazione strategica

La giunta regionale, riunita stamattina a Palazzo d'Orléans, su proposta dell'assessore alla Salute Daniela Faraoni, ha approvato due nomine nel settore della sanità regionale.L'agrigentino Salvatore Iacolino è stato confermato nel ruolo di dirigente generale del dipartimento regionale per la.

Iacolino riconfermato dirigente generale, Firenze nuovo dg dell'Asp di Palermo - La ha deciso la giunta regionale ma gli esponenti di Fratelli d'Italia non hanno preso parte alla seduta.

Sanità, ok alle nomine di Iacolino e Firenze ma FdI diserta la Giunta - PALERMO – Le nomine di Salvatore Iacolino e Alberto Firenze, rispettivamente al dipartimento Pianificazione strategica e all'Asp di Palermo, sono state approvate dalla giunta Schifani ma nel governo r ...