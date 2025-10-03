Sanità Mainetti | Obiettivo completare Città salute e ricerca in meno di un anno

Ilgiornaleditalia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presidente e Ad di Condotte 1880 fa il punto su avanzamento lavori per nuovo polo che nascerà nell'area ex Falck a Sesto (Milano) con 10 edifici e 750 posti letto Roma, 3 ott. (Adnkronos Salute) - Dopo anni di attesa, si compie un passo decisivo per uno dei progetti più significativi della sa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sanit224 mainetti obiettivo completare citt224 salute e ricerca in meno di un anno

© Ilgiornaleditalia.it - Sanità, Mainetti: "Obiettivo completare Città salute e ricerca in meno di un anno"

In questa notizia si parla di: sanit - mainetti

sanit224 mainetti obiettivo completareSanità, Mainetti: “Obiettivo completare Città salute e ricerca in meno di un anno” - Dopo anni di attesa, si compie un passo decisivo per uno dei progetti più significativi della sanità italiana. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Mainetti Obiettivo Completare