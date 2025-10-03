Sanità in Sicilia Schifani nomina Iacolino | ammutinamento di tre assessori FdI
Salvatore Iacolino resta alla guida del dipartimento Pianificazione strategica dell’assessorato alla Sanità. Alberto Firenze è il nuovo manager dell’Asp di Palermo. La giunta ha formalizzato ieri le due nomine attese da mesi. Ma Fratelli d’Italia ha disertato la riunione e ha inviato un documento zeppo di critiche. È una spaccatura che non ha precedenti in questa legislatura e che - filtra. 🔗 Leggi su Feedpress.me
