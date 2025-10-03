Viareggio (Lu), 3 ott. (askanews) - A Viareggio torna la Festa della Salute: il centro congressi Principino Eventi ospita la seconda edizione del festival promosso dal Comune e da Motore Sanità. Due giornate con oltre cento relatori e 54 associazioni di pazienti e cittadini, protagoniste di workshop, sessioni tematiche e stand informativi. Al centro del programma la sanità come bene comune con lo sguardo rivolto al territorio e all'innovazione. "Pensiamo al rafforzamento della medicina del territorio -osserva Andrea Costa Esperto in strategie di attuazione Pnrr Missione 6 Ministero Salute- la telemedicina, la digitalizzazione, tutti gli strumenti che certamente permetteranno di avvicinare i servizi ai cittadini cercando di andare a risolvere quei problemi di disomogeneità territoriali che certamente sono presenti nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sanità e partecipazione, il Festival della Salute a Viareggio