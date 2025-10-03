Tempo di lettura: 2 minuti La Sandro Abate è pronta a fare il suo esordio stagionale in campionato. Questa sera alle 20.30 i biancoverdi scenderanno in campo al PalaFerraro per affrontare il Pirossigeno Cosenza in un match che si preannuncia subito ad alta intensità. Gli irpini arrivano alla sfida dopo il turno di riposo osservato alla prima giornata, che ha permesso allo staff tecnico di valutare con attenzione gli avversari. Mister Piero Basile, però, non nasconde le insidie di questo avvio: “L’unica cosa che dobbiamo pensare è quella di arrivare noi al meglio possibile. La squadra è insieme da pochissimo tempo, i giocatori sono arrivati da poco, quindi dobbiamo essere subito competitivi dall’avvio del campionato – sottolinea il tecnico – Sarà durissimo, abbiamo forse il calendario più difficile da quando sono qui, con quattro trasferte su cinque”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sandro Abate debutto a Cosenza, Basile: “Gara difficilissima”