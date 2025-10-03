Sanatoria edilizia e vincoli paesaggistici | interviene il Consiglio di Stato

Sentenza n. 75972025 ribadisce il primato assoluto del vincolo paesaggistico. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 75972025) ribadisce che il vincolo paesaggistico è prevalente e insuperabile: niente sanatoria senza autorizzazione preventiva. La materia della sanatoria edilizia incontra un limite invalicabile nei vincoli paesaggistici. A riaffermarlo con forza è il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 75972025, che ha ribadito il principio secondo cui l'autorizzazione paesaggistica deve essere preventiva e non può essere sostituita o superata da un titolo in sanatoria. La controversia nasceva dalla richiesta di sanatoria per un intervento edilizio realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

