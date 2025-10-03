San Siro si cercano finanziamenti oltreoceano | svelata la priorità di Inter e Milan

San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. Dopo il via libera del Consiglio Comunale di Milano alla vendita di San Siro a  Inter  e   Milan, i due club sono ora chiamati a risolvere il nodo più complesso: la copertura finanziaria di un’operazione dal valore stimato in circa 1,2 miliardi di euro. Una cifra imponente che, come ricorda Tuttosport, non potrà essere coperta soltanto con risorse interne, ma richiederà l’intervento di finanziamenti esterni. Le due società, accomunate dalla gestione da parte di fondi stranieri (Oaktree per l’Inter, RedBird per il Milan), stanno guardando oltre oceano per reperire capitali. 🔗 Leggi su Internews24.com

