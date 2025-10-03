San Siro Scavuzzo in campo | Il nuovo stadio resti ‘Meazza’ e ospiti la targa firmata Brera

Milano - «Spero che il nuovo stadio a San Siro resti intitolato a Giuseppe Meazza, giocatore simbolo del calcio milanese e italiano. Sarebbe bello che Milan e Inter conservassero e riutilizzassero la targa in cui ci sono le parole scritte da Gianni Brera in onore del fuoriclasse che giocò nell’Inter e nel Milan ». La vicesindaco con delega alla Rigenerazione urbana Anna Scavuzzo, interista doc,dopo aver portato a casa l’approvazione della delibera sulla cessione dello stadio e dell’area limitrofa a Milan e Inter, getta lo sguardo sul futuro impianto da 71.500 posti che le archistar Lord Norman Foster e David Manica progetteranno nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

