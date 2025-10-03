San Siro Scavuzzo in campo | Il nuovo stadio resti ‘Meazza’ e ospiti la targa firmata Brera
Milano - «Spero che il nuovo stadio a San Siro resti intitolato a Giuseppe Meazza, giocatore simbolo del calcio milanese e italiano. Sarebbe bello che Milan e Inter conservassero e riutilizzassero la targa in cui ci sono le parole scritte da Gianni Brera in onore del fuoriclasse che giocò nell’Inter e nel Milan ». La vicesindaco con delega alla Rigenerazione urbana Anna Scavuzzo, interista doc,dopo aver portato a casa l’approvazione della delibera sulla cessione dello stadio e dell’area limitrofa a Milan e Inter, getta lo sguardo sul futuro impianto da 71.500 posti che le archistar Lord Norman Foster e David Manica progetteranno nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: siro - scavuzzo
San Siro Inter, Scavuzzo sulla vendita: «In giunta ampio dibattito, ora la decisione passa al Consiglio»
Scavuzzo: «Vendita San Siro? Maratona quasi finita, ecco i prossimi passaggi. A luglio pensavamo questo…»
Tema stadio, Scavuzzo: “Stiamo cercando di immaginare un nuovo San Siro”
Corsera - #SanSiro, prime conseguenze dopo il sì: #Scavuzzo può restare all'Urbanistica - X Vai su X
Alanews - video e giornalismo. . ? Milano, via libera del Consiglio: San Siro venduto a Inter e Milan per 197 milioni. La vicesindaco Scavuzzo: “Sala in Salese mi ha detto che è contento” #sansiro #milano #cronaca #news Vai su Facebook
Comune, Sala a tutto campo: “San Siro in Giunta settimana prossima. Catella sul Leoncavallo? Basta tensioni” - Il sindaco: “Per la cessione dello stadio ai club i tempi ci sono, ma l’ultima parola spetta al Consiglio comunale. Segnala ilgiorno.it
San Siro, ok alla vendita con 24 “sì“. Sala esulta: "Risultato raggiunto". E rilancia l’asse con il centrodestra - Scavuzzo brava, auspico resti alla Rigenerazione urbana. Scrive msn.com