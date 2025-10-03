San Siro il vicesindaco di Milano | Due stadi farebbero confusione

Ilprimatonazionale.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Siro, il vicesindaco di  Milano,  Anna Scavuzzo, ha parlato a  La Repubblica della vicenda nuovo stadio per Inter e Milan. DUE STADI – “ È una suggestione che crea confusione nel dibattito, mentre ora serve un impegno chiaro e concreto per proseguire il percorso appena iniziato. Chiedo al presidente La Russa se pensa davvero che Inter L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

