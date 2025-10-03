San Siro il Comune di Milano | Dal 2019 nessuna alternativa al progetto di Inter e Milan

2025-10-02 21:11:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Arriva un retroscena dai documenti comunali consultati. Il Comune di Milano, anche prima delle proposte di Inter e Milan, non ha ricevuto dal 2019 a oggi proposte alternative sul futuro dello stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, Milano. Lo rende noto Palazzo Marino, in uno dei documenti allegati alla delibera sulla vendita dell’impianto meneghino e delle aree limitrofe ai due club milanesi. Il Comune riporta che: “Alla scadenza del termine fissato nell’avviso del 30 aprile 2025 non è pervenuta alcuna manifestazione e proposta, come risulta dalla determinazione n. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

