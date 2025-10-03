San Siro Carlo Monguzzi si dimette da presidente della commissione Ambiente

Milano, 3 ottobre 2025

Milano, 3 ottobre 2025 – Prima l’addio alla maggioranza che sostiene il sindaco Beppe Sala, ribattezzata “maggioranza del cemento” in seguito all’approvazione della cessione dello stadio di San Siro e dell’area che lo circonda a Inter e Milan. Ora  le dimissioni da presidente della commissione Ambiente e Mobilità a Palazzo Marino. Il consigliere comunale di Europa Verde Carlo Monguzzi, storico esponente dell’ambientalismo milanese, ha lasciato la guida dell’organismo interno all’Amministrazione comunale, dedicato alla discussione di temi e interventi, preliminare al loro approdo in consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

