San Severo dramma domestico | trentenne muore la partner finisce in cella

Sbircialanotizia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poche ore sono bastate perché un litigio domestico sfociasse in tragedia: un uomo di circa trent’anni è stato colpito a morte nella sua casa di San Severo, in provincia di Foggia. La compagna, sua coetanea, è ora in carcere con l’accusa di omicidio volontario. Il silenzio interrotto nel cuore di San Severo La quiete di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

San Severo, uccide il compagno in casa dopo lite davanti ai figli: 30enne indagata per omicidio volontario - È indagata per omicidio volontario aggravato dal vincolo della convivenza la donna di 30 anni di San Severo (Foggia) che due sere fa ha inferto una coltellata, rivelatasi poi mortale, al ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

