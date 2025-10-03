San Severo | arrestata 30enne con l’accusa di avere ucciso il compagno Carabinieri
Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Compagnia di San Severo (FG) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di una 30enne sanseverese accusata dell’omicidio – avvenuto lo scorso 5 marzo – del compagno, suo coetaneo, anch’egli di San Severo. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e condotta dai Carabinieri, scaturisce dal ritrovamento, da parte del 118, dell’uomo nella propria abitazione di San Severo, con una vistosa ferita all’addome. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
