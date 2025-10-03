San Severo 30enne arrestata | accusata di aver ucciso il compagno
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’ordinanza del gip di Foggia. Una 30enne è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di San Severo con l’accusa di aver ucciso il compagno, suo coetaneo. L’arresto è scattato in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura. La scoperta e il decesso. L’indagine è partita il 5 marzo scorso, quando il 118 ha trovato l’uomo gravemente ferito all’addome nella sua abitazione di San Severo. Trasportato d’urgenza in ospedale, è morto poche ore dopo a causa di una profonda ferita da coltello da cucina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: severo - 30enne
Incidente mortale in via San Severo: morto 30enne
Incidente mortale in via San Severo: la vittima è un 30enne
VITE SPEZZATE Il 30enne Nicola, originario di San Severo, è la seconda vittima della strada a Foggia in 24 ore - facebook.com Vai su Facebook
#Foggia, schianto in via San Severo: 30enne muore dopo l’impatto contro un palo - X Vai su X
Foggia, ucciso uomo a San Severo: arrestata la compagna - Una 30enne è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di San Severo (Foggia) con l'accusa di aver ucciso il compagno, un coetaneo. Si legge su cn24tv.it
San Severo: arrestata 30enne con l’accusa di avere ucciso il compagno Carabinieri - I Carabinieri della Compagnia di San Severo (FG) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G. Segnala noinotizie.it