ABBONATI A DAYITALIANEWS L’ordinanza del gip di Foggia. Una 30enne è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di San Severo con l’accusa di aver ucciso il compagno, suo coetaneo. L’arresto è scattato in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura. La scoperta e il decesso. L’indagine è partita il 5 marzo scorso, quando il 118 ha trovato l’uomo gravemente ferito all’addome nella sua abitazione di San Severo. Trasportato d’urgenza in ospedale, è morto poche ore dopo a causa di una profonda ferita da coltello da cucina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - San Severo, 30enne arrestata: accusata di aver ucciso il compagno