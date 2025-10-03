San Nicola Manfredi la denuncia dell’opposizione | Ostruzionismo del sindaco per i pass invalidi
Tempo di lettura: 2 minuti Nei giorni scorsi abbiamo denunciato una vicenda intollerabile: una nostra concittadina ha dovuto attendere cinque mesi – e soltanto grazie all’intervento della Prefettura, alla determinazione dei familiari e all’attenzione della stampa – per ottenere un diritto elementare, quello al contrassegno invalidi. Ciò che è accaduto subito dopo supera ogni limite di decenza amministrativa. Il sindaco Vernillo, invece di restituire dignità e rispetto a chi per mesi è stato costretto a subire disagi inaccettabili, ha fatto collocare in fretta e furia dei paletti proprio nei pressi dell’abitazione della cittadina interessata, impedendole di parcheggiare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
