San Nicola Manfredi la denuncia dell’opposizione | Ostruzionismo del sindaco per i pass invalidi

Anteprima24.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Nei giorni scorsi abbiamo denunciato una vicenda intollerabile: una nostra concittadina ha dovuto attendere cinque mesi – e soltanto grazie all’intervento della Prefettura, alla determinazione dei familiari e all’attenzione della stampa – per ottenere un diritto elementare, quello al contrassegno invalidi. Ciò che è accaduto subito dopo supera ogni limite di decenza amministrativa. Il sindaco Vernillo, invece di restituire dignità e rispetto a chi per mesi è stato costretto a subire disagi inaccettabili, ha fatto collocare in fretta e furia dei paletti proprio nei pressi dell’abitazione della cittadina interessata, impedendole di parcheggiare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

san nicola manfredi la denuncia dell8217opposizione ostruzionismo del sindaco per i pass invalidi

© Anteprima24.it - San Nicola Manfredi, la denuncia dell’opposizione: “Ostruzionismo del sindaco per i pass invalidi”

In questa notizia si parla di: nicola - manfredi

San Nicola Manfredi, questa sera finale regionale di Miss Italia

Carenza idrica a San Nicola Manfredi, l’opposizione: “Inaccettabile il modus operandi di Vernillo”

San Nicola Manfredi, Ingiunzioni per mancato pagamento dei tributi: interviene l’opposizione

San Nicola Manfredi, minacce e insulti alla madre: trentenne allontanato da casa - Un clima di terrore domestico, fatto di insulti, minacce e prevaricazioni quotidiane ai danni della madre. ilmattino.it scrive

San Nicola Manfredi, luci su San Valentino: un contest per le foto - Ad annunciarlo sui social, il sindaco Arturo Vernillo, che fa seguito a una comunicazione istituzionale pubblicata sull'albo pretorio del comune. Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: San Nicola Manfredi Denuncia