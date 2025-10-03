San Matteo degli Armeni piantata nel giardino dei giusti una Quercia per ricordare l Laura Santi

Perugiatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuta a Perugia la cerimonia “Una quercia per Laura” per ricordare Laura Santi. L’Associazione weTree ha donato una quercia, simbolo di forza e resistenza, piantata presso il Complesso di San Matteo degli Armeni, alla presenza di istituzioni, familiari e rappresentanti delle associazioni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

