San Marcellino dedica il parco cittadino al generale Dalla Chiesa | FOTO e VIDEO
Una comunità intera si è stretta nel ricordo e nell’impegno. L’ex Villetta Spierto di San Marcellino è diventata ufficialmente il Parco Pubblico “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, in memoria del Generale dei Carabinieri ucciso dalla mafia il 3 settembre 1982 a Palermo.Alla cerimonia hanno preso parte. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: marcellino - dedica
Comune di San Marcellino. . Diretta consiglio comunale Vai su Facebook
San Marcellino: Il Santo Celebrato il 2 Giugno - San Marcellino era un prete cristiano vissuto nel III secolo, noto per la sua devozione e il suo coraggio nel diffondere la fede cristiana in un'epoca di persecuzioni. Lo riporta quotidiano.net