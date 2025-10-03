San Giorgio Bigarello maxi furto da Tigotà | 4 arresti auto piena di merce rubata per oltre 3000 euro

Notizie.virgilio.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro cittadini rumeni arrestati a San Giorgio Bigarello per furto aggravato: recuperata refurtiva per 3000 euro, indagini in corso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

san giorgio bigarello maxi furto da tigot224 4 arresti auto piena di merce rubata per oltre 3000 euro

© Notizie.virgilio.it - San Giorgio Bigarello, maxi furto da Tigotà: 4 arresti, auto piena di merce rubata per oltre 3000 euro

In questa notizia si parla di: giorgio - bigarello

C’è troppo cloro nella piscina: i Nas dei carabinieri sgomberano e chiudono il parco acquatico di San Giorgio Bigarello

San Giorgio Bigarello, operaio al lavoro sul muletto si schiaccia una gamba

san giorgio bigarello maxiSan Giorgio Bigarello, maxi furto da Tigotà: 4 arresti, auto piena di merce rubata per oltre 3000 euro - Quattro cittadini rumeni arrestati a San Giorgio Bigarello per furto aggravato: recuperata refurtiva per 3000 euro, indagini in corso. Secondo virgilio.it

Infortunio sul lavoro a San Giorgio Bigarello (Mantova): un 60enne in ospedale con la mano schiacciata - San Giorgio Bigarello (Mantova), 10 gennaio 2025 – Ennesimo infortunio sul lavoro in Lombardia. Si legge su ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: San Giorgio Bigarello Maxi