San Francesco tre nuove linee per collegare i luoghi del poverello di Assisi

Tre nuove linee di trasporto per collegare i luoghi simbolo della spiritualità di san Francesco. L'idea nasce dalle interlocuzioni tra BusItalia e Regione Umbria nel quadro dei potenziamenti del trasporto pubblico locale previsti per il Giubileo, con l'intento di offrire nuove soluzioni di.

Restauro dell'estasi di San Francesco del Guercino, nuove iniziative per la colletta: l'obiettivo è completarlo nel 2026

Chiusi della Verna inaugura due nuove strutture per la Via di Francesco

A San Benedetto e Ascoli tre giorni di celebrazioni per San Francesco e l'eredità spirituale del Cantico - Dal 3 al 5 ottobre eventi e incontri tra Ascoli Piceno e San Benedetto per ricordare gli 800 anni del Cantico di frate Sole ...

Il 4 ottobre torna festa nazionale: San Francesco diventa occasione di viaggio e break autunnale - È ufficiale: dal 2026 arriva un nuovo numero rosso da segnare sul calendario, un giorno festivo in più per i lavoratori ideale per organizzare nuovi viaggi.