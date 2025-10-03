San Francesco Eventi e memorie | Un simbolo per tutti

San Francesco come simbolo di un ‘comune sentire’, di un bagaglio di valori condivisi che va oltre le divisioni politiche, della volontà di promuovere la cultura della pace con un messaggio che arriva da Assisi, città gemellata con Betlemme. Parte da questo assunto il lavoro del Comitato nazionale per la celebrazione dell’ ottavo centenario (1226-2026) della morte del santo di Assisi, istituito dalla legge 140 del 2022 – uno degli ultimi atti del governo Draghi – per promuovere in Italia e all’estero un ampio programma culturale, dedicato alla figura del Patrono d’Italia. Il calendario di iniziative (ancora in fieri), che nel corso del prossimo anno vedranno la presenza ad Assisi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e di papa Leone XIV, è stato presentato ieri alla Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, all’indomani dell’approvazione definitiva al Senato della legge che ripristina il 4 ottobre la festa nazionale abolita nel ’77. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

