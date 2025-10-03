San Francesco di Assisi presentati gli eventi per gli 800 anni Invitato Papa Leone
Assisi, 3 ottobre 2025 – L’ostensione dei resti mortali di San Francesco, l’invito a essere in Assisi rivolto a papa Leone XIV e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono alcun delle iniziative principali emerse nel corso della presentazione ieri, a Roma, a Palazzo Chigi, delle attività generali del “Comitato nazionale per l’ottavo centenario 1226-2026”, per promuovere in Italia e all’estero un ampio programma culturale, dedicato alla figura del Patrono d’Italia. Il tema del progetto è “San Francesco, un’esplosione di vita” e prevede anche uno spot dedicato che andrà in onda in ambito nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: francesco - assisi
Oggi 15 luglio è San Bonaventura da Bagnoregio: teologo e biografo di San Francesco d’Assisi
Assisi capitale dei giovani da tutto il Mondo che vogliono ispirarsi a San Francesco. "Sono la speranza per il futuro"
A Borgo Bainsizza la Festa di San Francesco d’Assisi
Un clamoroso ritorno: il giorno dedicato a San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e simbolo di pace, umiltà e amore per la natura, è una data che nel 2026 diventa festa nazionale Link nei commenti Vai su Facebook
Aldo Cazzullo ha presentato il suo libro “Francesco. il primo italiano” al #CortileDiFrancesco Un’esperienza straordinaria nella cornice della Basilica di San Francesco, davanti agli affreschi di Giotto sulla vita del Povero di Assisi. Tante persone e un grande en - X Vai su X
San Francesco, presentati a Roma gli eventi del 2026 - Nella sala polifunzionale di Palazzo Chigi a Roma si è tenuta la conferenza stampa sul tema «San Francesco, un'esplosione di vita» per la presentazione del programma ... Riporta msn.com
Roma, presentato a Palazzo Chigi il programma per gli 800 anni dalla morte di San Francesco - Nella sala polifunzionale di Palazzo Chigi a Roma è stato presentato il programma delle iniziative per le celebrazioni degli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, racchiuso nello sloga ... Si legge su umbria24.it