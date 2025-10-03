San Francesco di Assisi presentati gli eventi per gli 800 anni Invitato Papa Leone

Assisi, 3 ottobre 2025 –  L’ostensione dei resti mortali di San Francesco, l’invito a essere in Assisi rivolto a papa Leone XIV e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono alcun delle iniziative principali emerse nel corso della presentazione ieri, a Roma, a Palazzo Chigi, delle attività generali del “Comitato nazionale per l’ottavo centenario 1226-2026”, per promuovere in Italia e all’estero un ampio programma culturale, dedicato alla figura del Patrono d’Italia. Il tema del progetto è “San Francesco, un’esplosione di vita” e prevede anche uno spot dedicato che andrà in onda in ambito nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

