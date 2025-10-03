Chi è San Francesco d'Assisi?. San Francesco d'Assisi è uno dei santi più amati e venerati nel mondo. Nato nel 1181 ad Assisi, in Umbria, Francesco è conosciuto per il suo amore per la natura e per gli animali, nonché per la sua dedizione alla povertà e all'umiltà. La sua vita è stata segnata da una profonda conversione spirituale che lo ha portato a rinunciare alle ricchezze materiali e a dedicarsi completamente al servizio di Dio e degli altri. Perché è diventato santo?. Francesco è diventato santo grazie ai numerosi miracoli attribuiti alla sua intercessione e al suo esempio di vita cristiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Francesco d'Assisi: Vita, Miracoli e Celebrazioni nel Mondo