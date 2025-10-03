San Francesco d' Assisi | Vita Miracoli e Celebrazioni nel Mondo
Chi è San Francesco d'Assisi?. San Francesco d'Assisi è uno dei santi più amati e venerati nel mondo. Nato nel 1181 ad Assisi, in Umbria, Francesco è conosciuto per il suo amore per la natura e per gli animali, nonché per la sua dedizione alla povertà e all'umiltà. La sua vita è stata segnata da una profonda conversione spirituale che lo ha portato a rinunciare alle ricchezze materiali e a dedicarsi completamente al servizio di Dio e degli altri. Perché è diventato santo?. Francesco è diventato santo grazie ai numerosi miracoli attribuiti alla sua intercessione e al suo esempio di vita cristiana.
Oggi 15 luglio è San Bonaventura da Bagnoregio: teologo e biografo di San Francesco d’Assisi
Assisi capitale dei giovani da tutto il Mondo che vogliono ispirarsi a San Francesco. "Sono la speranza per il futuro"
A Borgo Bainsizza la Festa di San Francesco d’Assisi
Un clamoroso ritorno: il giorno dedicato a San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia e simbolo di pace, umiltà e amore per la natura, è una data che nel 2026 diventa festa nazionale
Aldo Cazzullo ha presentato il suo libro "Francesco. il primo italiano" al #CortileDiFrancesco Un'esperienza straordinaria nella cornice della Basilica di San Francesco, davanti agli affreschi di Giotto sulla vita del Povero di Assisi.
San Francesco, il 4 ottobre torna ad essere festa nazionale - Dal 2026, anno in cui ricorrerà l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, il 4 ottobre tornerà ad essere festa nazionale.