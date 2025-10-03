San Francesco d’Assisi il 4 ottobre è festa nazionale | storia del patrono d’Italia

Il 4 ottobre si celebra San Francesco d’Assisi, il santo che più di ogni altro incarna il legame fra spiritualità e natura. Proclamato patrono d’Italia nel 1939 da papa Pio XII, la sua figura continua a parlare a credenti e non credenti per la forza di un messaggio basato su fraternità, semplicità e amore per il creato. La sua storia attraversa il Medioevo ma resta attuale, capace di ispirare movimenti spirituali e civili in ogni epoca. La giovinezza ad Assisi. Francesco nacque ad Assisi nel 1181 o 1182, figlio di Pietro di Bernardone, un ricco mercante di stoffe, e di Pica, donna di origini probabilmente francesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Francesco d’Assisi, il 4 ottobre è festa nazionale: storia del patrono d’Italia

