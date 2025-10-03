San Fiorano (Lodi) – Arraffano i canali del cimitero e fuggono, è caccia all'uomo. Due tubi di rame spariti nel cuore della notte, proprio all’ingresso del cimitero comunale. È il singolare furto avvenuto a San Fiorano, dove ignoti hanno smontato e portato via i canali di scarico in metallo, per un valore stimato tra i 200 e i 300 euro. Un bottino modesto, ma che ha lasciato sconcerto e indignazione tra i cittadini, colpiti dal gesto compiuto in un luogo sacro. Nessuna telecamera ha ripreso l’azione e l’allarme non è scattato: a notare il danno è stato lo stradino comunale durante il giro di controllo mattutino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Fiorano, ladri di rame rubano i canali di scarico del cimitero