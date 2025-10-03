San Felice sul Panaro al via i lavori di restauro e miglioramento sismico di Torre Borgo
Lo scorso 24 settembre il Comune di San Felice sul Panaro ha stipulato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori di restauro e miglioramento sismico di Torre Borgo, in via Terrapieni 114.L’intervento, finanziato con circa 700 mila euro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: felice - panaro
Invasione di grilli canterini “silenzia” un’orchestra a San Felice sul Panaro (Modena)
San Felice sul Panaro, al via la gara per il completamento del municipio storico
Sabato 4 ottobre il Giro dell’Emilia passa anche per San Felice sul Panaro - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia a San Felice sul Panaro: muore #soffocata da un #boccone di #pizza - X Vai su X
San Felice sul Panaro: appaltati i lavori per il recupero di Torre Borgo - Costruzioni di San Possidonio il contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori di restauro e miglioramento simico della torre Borgo di S ... Secondo sassuolo2000.it
Open Fiber, San Felice Sul Panaro: al via i cantieri del ‘Piano Italia 1 Giga’ - Open Fiber annuncia l'avvio dei lavori del "Piano Italia 1 Giga" a San Felice Sul Panaro: verranno connessi oltre 960 civici Sono iniziati a San Felice Sul Panaro (in provincia di Modena) i cantieri ... Riporta affaritaliani.it